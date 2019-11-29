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كُتّاب وآراء
عملية أمنية تجهض محاولة للهجرة بميناء السعيدية
مكّنت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني بمدينة السعيدية وفرقة الدرك الملكي البحري، في حدود الساعة الثالثة من صباح اليوم الجمعة، من إجهاض محاولة للهجرة السرية على متن قارب مطاطي انطلاقا من الميناء الترفيهي للمدينة.
المديرية العامة للأمن الوطني أوردت، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن هذه العملية المشتركة، التي جرت على ضوء معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم عملية الهجرة غير الشرعية، فضلا عن ضبط ثمانية مرشحين للهجرة من جنسية مغربية، وحجز قارب مطاطي مزود بمحرك وحاويتين للبنزين سعتهما 25 لترا في كل واحدة.
وقد فُتح بحث قضائي في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي تتويجا للجهود المشتركة بين جميع المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.