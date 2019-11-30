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الرئيسية | حوادث | مخدر "الشيرا" يُسقط فلاّحِين بمركز "سيدي بيبي"‬

مخدر "الشيرا" يُسقط فلاّحِين بمركز "سيدي بيبي"‬

مخدر "الشيرا" يُسقط فلاّحِين بمركز "سيدي بيبي"‬
هسبريس من اشتوكة آيت باها
السبت 30 نونبر 2019 - 02:26

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بيبي، ضواحي اشتوكة آيت باها، من توقيف ثلاثة أشخاص، كانوا على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية تفتيشهم عن حجز ما يُناهز نصف كيلوغرام من مخدر "الشيرا".

واستكمالا للتحريات بخصوص القضية، انتقلت المصالح الدركية إلى ثلاث ضيعات فلاحية في ملكية الموقوفين بكل من بلفاع وآيت اعميرة وإنشادن، حيث أسفرت عملية تفتيش، استعملت فيها الكلاب البوليسية، عن حجز قرابة ثلاثة كيلوغرامات أخرى من المخدر ذاته، بدوار "إفنترن" بالجماعة الترابية إنشادن.

ووُضع الموقوفون الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ملابسات القضية وظروف حيازة هذه الكمية من المخدرات بالسيارة ووسط الضيعة الفلاحية، وامتداداتها المحتملة، كما تم إصدار مذكرة بحث في حق شقيق أحد الموقوفين.

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