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كُتّاب وآراء
راسب في "مباراة التعاقد" يحاول الانتحار بتاونات
حاول مشارك في المباراة الأخيرة لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، زوال اليوم الجمعة، الانتحار، بعد تسلقه لعمود كهربائي مثبت غير بعيد عن مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وسط مدينة تاونات.
وهدد الشاب المعني، الذي ينحدر من جماعة راس الواد، برمي نفسه من أعلى العمود الكهربائي احتجاجا، وفقا لما كان يردده وهو في حالة هستيرية أعلى العمود، على إحساسه بالظلم بعدم النجاح في الشق الكتابي لمباراة التعاقد، التي قال بأن تصحيح أوراقها شابتها اختلالات.
واستنفر هذا الحادث سلطات مدينة تاونات والمصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية بها، حيث تم العمل على إقناع الشاب المذكور بالعدول عن قراراه؛ غير أنه ألقى نفسه من أعلى العمود الكهربائي، بعد أن حاولت عناصر الوقاية المدينة الوصول إليه لإنقاذه.
مصادر هسبريس أوضحت أن المجاز المذكور أصيب، عقب إلقاء نفسه من أعلى العمود، بجروح لا تدعو إلى القلق، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بتاونات، مشيرة إلى أن تدخل عناصر الوقاية المدنية في الوقت المناسب خفف من وطأة ارتطامه بالأرض.
يذكر أن هذا الحادث يأتي عقب تداول شريط صوتي يورد فيه صاحبه أن عملية تصحيح أوراق مباراة التعاقد بمديرية تاونات اقتصرت على تصحيح ألف ورقة من أصل 7500 ورقة اختبار؛ وهو الخبر الذي نفته بشكل قاطع المديرية سالفة الذكر، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أبرزت فيه أن هذه المزاعم لا تستند على أي أساس واقعي أو منطقي.