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كُتّاب وآراء
حادثة سير عرضية تصرع مغربيا يهوديا بالبيضاء
أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي أن مواطنا مغربيا يهوديا لقي مصرعه متأثرا بإصابته خلال حادثة سير عرضية، وقعت اليوم بشارع "باستور" بعين السبع الحي المحمدي.
وكان المعني بالأمر ضمن مجموعة من السياح الذين كانوا يستعدون لركوب حافلة للنقل، قبل أن يصاب عرضيا بإصابة خطيرة من قبل حافلة أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، حيث نقل إلى مستشفى محمد الخامس بعين السبع لتوافيه المنية فور وصوله إليه.
وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.