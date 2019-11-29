24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0913:2116:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. صناعة الصلب بالمغرب تتعافى وسط تراجع أرباح الشركات العالمية (5.00)

  2. عدد المصابين بفيروس "السيدا" يناهز 21 ألف شخص في المغرب (5.00)

  3. شرطي يستعمل السلاح لتوقيف "مسخوط الوالدين"‎ (5.00)

  4. "اتفاق التبادل الحر" يجمع حفيظ العلمي بوزيرة تركية (5.00)

  5. "التوحيد والإصلاح" تطالب المجلس العلمي بتوضيحات حول الإجهاض (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حادثة سير عرضية تصرع مغربيا يهوديا بالبيضاء

حادثة سير عرضية تصرع مغربيا يهوديا بالبيضاء

حادثة سير عرضية تصرع مغربيا يهوديا بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:20

أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي أن مواطنا مغربيا يهوديا لقي مصرعه متأثرا بإصابته خلال حادثة سير عرضية، وقعت اليوم بشارع "باستور" بعين السبع الحي المحمدي.

وكان المعني بالأمر ضمن مجموعة من السياح الذين كانوا يستعدون لركوب حافلة للنقل، قبل أن يصاب عرضيا بإصابة خطيرة من قبل حافلة أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، حيث نقل إلى مستشفى محمد الخامس بعين السبع لتوافيه المنية فور وصوله إليه.

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.