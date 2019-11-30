24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:10
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجسد باب للروح.. والفم كوة للبوح...
- صناعة الصلب بالمغرب تتعافى وسط تراجع أرباح الشركات العالمية
- "الرابور مسلم" يصرخ "لا لا" ضد تعنيف المغربيات
- بن بركة وتحديث الاتحاد الوطني
- مشاكل جلدية تنذر بالإصابة بمرض السكري .. هذه الأعراض
صناعة الصلب بالمغرب تتعافى وسط تراجع أرباح الشركات العالمية (5.00)
عدد المصابين بفيروس "السيدا" يناهز 21 ألف شخص في المغرب (5.00)
"التوحيد والإصلاح" تطالب المجلس العلمي بتوضيحات حول الإجهاض (5.00)
- لجنة مركزية تحقق في مزاعم خروقات مباريات "أساتذة الأكاديميات" - (67)
- عصيد ينتقد الجهوية المتقدمة وينادي بالانتقال إلى الدولة الفيدرالية - (56)
- "بلاك فرايداي".. خدعة تجارية تصطاد الزبناء في "الجمعة السوداء" - (55)
- دراسة بـ270 مليون سنتيم تقتفي آثار العنف لدى الشباب المغربي - (50)
- "المادة 9" تفتح مواجهة الرميد ولفتيت .. ووزارة الداخلية: لا تعليق - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كاميرا مراقبة تكشف سارقيْ محلات تجارية ببرشيد
عرضت فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، اليوم، على النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات شخصين، أحدهما عمره 26 سنة والثاني 27 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة من داخل المحلات التجارية عن طريق الكسر.
وأفادت مصادر هسبريس أن مصلحة الشرطة القضائية بعاصمة أولاد حريز باشرت إجراءات معاينة سرقة من داخل محل لبيع المواد الغذائية عن طريق الكسر، قبل أن تسفر التحريات الميدانية، المدعومة بالخبرات التقنية المنجزة على تسجيلات كاميرا للمراقبة، عن تحديد هوية المشتبه بهما وتوقيفهما.
وخضع المشتبه بهما للبحث التمهيدي خلال فترة الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.