كاميرا مراقبة تكشف سارقيْ محلات تجارية ببرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، اليوم، على النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات شخصين، أحدهما عمره 26 سنة والثاني 27 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة من داخل المحلات التجارية عن طريق الكسر.

وأفادت مصادر هسبريس أن مصلحة الشرطة القضائية بعاصمة أولاد حريز باشرت إجراءات معاينة سرقة من داخل محل لبيع المواد الغذائية عن طريق الكسر، قبل أن تسفر التحريات الميدانية، المدعومة بالخبرات التقنية المنجزة على تسجيلات كاميرا للمراقبة، عن تحديد هوية المشتبه بهما وتوقيفهما.

وخضع المشتبه بهما للبحث التمهيدي خلال فترة الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.