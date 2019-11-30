24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:10
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صناعة الصلب بالمغرب تتعافى وسط تراجع أرباح الشركات العالمية
- "الرابور مسلم" يصرخ "لا لا" ضد تعنيف المغربيات
- بن بركة وتحديث الاتحاد الوطني
- جمعيات تطالب بتجويد خدمات الصحة في أرفود
- التوتر النفسي .. مشاكل صحية بالجملة والحلول في "موزة"
صناعة الصلب بالمغرب تتعافى وسط تراجع أرباح الشركات العالمية (5.00)
عدد المصابين بفيروس "السيدا" يناهز 21 ألف شخص في المغرب (5.00)
اتفاق بين مدريد والرباط يُعيد آلاف الأطفال المغاربة إلى أرض الوطن (5.00)
- لجنة مركزية تحقق في مزاعم خروقات مباريات "أساتذة الأكاديميات" - (68)
- "بلاك فرايداي".. خدعة تجارية تصطاد الزبناء في "الجمعة السوداء" - (57)
- دراسة بـ270 مليون سنتيم تقتفي آثار العنف لدى الشباب المغربي - (51)
- "المادة 9" تفتح مواجهة الرميد ولفتيت .. ووزارة الداخلية: لا تعليق - (39)
- اتفاق بين مدريد والرباط يُعيد آلاف الأطفال المغاربة إلى أرض الوطن - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
غينيان يختاران "الحريك" عبر تجويف سيارة مغربية
عثرت عناصر الحرس المدني الإسباني بالمعبر الحدودي "بني انصار" بمليلية المحتلة على مهاجرين مختبئين داخل سيارة تحمل لوحة ترقيم مغربية. ويتعلق الأمر بشاب وشابة غينيين يبلغان من العمر 19 عاما.
وأفادت منابر إعلامية إسبانية محلية أن المرشحين للهجرة غير النظامية اختبآ في تجويفين محدثين أسفل لوحة القيادة والمقاعد الخلفية للعربة، مشيرة إلى أنه تم إيقاف السائق المغربي بتهمة "ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر وتعريض حياة مواطنين أجانب للخطر".
وذكرت صحيفة "إلبويبلو دي ثوتا" أن الغازات المنبعثة من السيارة أصابت الشابين بحالة اختناق ودوار شديد وتعرق وصعوبة في المشي، موضحة أن فريقا طبيا تابعا لقوات الصليب الأحمر تدخل بغية تقديم العناية اللازمة للمصابين.
وقد تم الاحتفاظ بالسائق المغربي تحت الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث التمهيدي، الذي يجرى بأمر من النيابة العامة المختصة. فيما نقل الشابان الغينيان إلى مركز مخصص لإيواء المهاجرين الأجانب قصد معرفة أسباب ودوافع قيامهما بهذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر.