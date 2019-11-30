غينيان يختاران "الحريك" عبر تجويف سيارة مغربية

متابعة من خالد ملوك

عثرت عناصر الحرس المدني الإسباني بالمعبر الحدودي "بني انصار" بمليلية المحتلة على مهاجرين مختبئين داخل سيارة تحمل لوحة ترقيم مغربية. ويتعلق الأمر بشاب وشابة غينيين يبلغان من العمر 19 عاما.

وأفادت منابر إعلامية إسبانية محلية أن المرشحين للهجرة غير النظامية اختبآ في تجويفين محدثين أسفل لوحة القيادة والمقاعد الخلفية للعربة، مشيرة إلى أنه تم إيقاف السائق المغربي بتهمة "ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر وتعريض حياة مواطنين أجانب للخطر".

وذكرت صحيفة "إلبويبلو دي ثوتا" أن الغازات المنبعثة من السيارة أصابت الشابين بحالة اختناق ودوار شديد وتعرق وصعوبة في المشي، موضحة أن فريقا طبيا تابعا لقوات الصليب الأحمر تدخل بغية تقديم العناية اللازمة للمصابين.

وقد تم الاحتفاظ بالسائق المغربي تحت الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث التمهيدي، الذي يجرى بأمر من النيابة العامة المختصة. فيما نقل الشابان الغينيان إلى مركز مخصص لإيواء المهاجرين الأجانب قصد معرفة أسباب ودوافع قيامهما بهذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر.