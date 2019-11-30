تعنيف دبلوماسي ألماني يوقف كاميرونية بسلا

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا مواطنة من جنسية كاميرونية، في وضعية إقامة غير مشروعة بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية ضرب وجرح مقرون بمحاولة السرقة كان ضحيتها الملحق العسكري بسفارة ألمانيا بالمغرب.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوضح أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بشكاية الضحية في 27 أكتوبر المنصرم، يشتكي فيها من تعرضه لاعتداء جسدي مقرون بالسرقة من طرف ثلاثة مواطنين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم سيدة كانت تقوم بمهمة التنظيف بمنزله.

الأبحاث والتحريات المنجزة في حينها، يقول البلاغ الأمني، مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيها، ليتم توقيفها بمدينة مراكش التي انتقلت إليها بعد الواقعة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث فإن فرضية الاعتداء الجسدي بغرض السرقة تبقى غير ثابتة إلى حد الآن، وستبقى الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف المشتبه فيهما الآخرين وتحديد الظروف والملابسات والخلفيات الحقيقية المحيطة بهذه القضية.

وتم الاحتفاظ بالمواطنة الأجنبية الموقوفة في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.