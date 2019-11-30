24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1013:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. محامون يقودون أكبر احتجاج ضد خروقات التبليغ وتحديد الجلسات (5.00)

  2. "نعناع تزنيت" .. نبتة شهيرة ترفع جرعة اللذة في "البراد" المغربي (5.00)

  3. احتيال ضريبي (5.00)

  4. اتفاق بين مدريد والرباط يُعيد آلاف الأطفال المغاربة إلى أرض الوطن (5.00)

  5. "بلاك فرايداي".. خدعة تجارية تصطاد الزبناء في "الجمعة السوداء" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تحريات أمنية تفك لغز جريمة قتل غامضة في فاس

تحريات أمنية تفك لغز جريمة قتل غامضة في فاس

تحريات أمنية تفك لغز جريمة قتل غامضة في فاس
هسبريس من الرباط
السبت 30 نونبر 2019 - 17:11

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في واقعة الضرب والجرح المفضي إلى الموت وشخصين يشتبه في تورطهما في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي كان ضحيتها شخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 23 سنة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد عاينت، فجر اليوم، جثة الهالك، وتظهر عليها آثار جرح على مستوى البطن. كما جرى العثور داخل ملابس الضحية على سكين؛ قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف الفاعل الأصلي والمشاركين المتورطين في هذه القضية، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة، بينما تشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن ارتكاب هذه الجريمة كان نتيجة خلاف عرضي.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع الظروف والملابسات والدوافع الحقيقية، التي كانت وراء ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.