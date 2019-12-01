24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1113:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تعنيف دبلوماسي ألماني يوقف كاميرونية بسلا (5.00)

  2. أخصائيون يبرئون فحم الشيشة من "الموت الأليم" (5.00)

  3. ندوة تطالب بمدونة خاصة بحقوق الطفل المغربي‬ (5.00)

  4. الطلبة يتصدرون موجات الاحتجاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (5.00)

  5. محامون يقودون أكبر احتجاج ضد خروقات التبليغ وتحديد الجلسات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سلطات ميدلت تواصل إحباط تهريب خشب الأرز

سلطات ميدلت تواصل إحباط تهريب خشب الأرز

سلطات ميدلت تواصل إحباط تهريب خشب الأرز
محمد آيت حساين من تنغير
الأحد 01 دجنبر 2019 - 08:10

ما زالت مصالح المياه والغابات بقيادة إيتزر، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، مؤازرة بالسلطة المحلية لبومية وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، تواصل إحباط عمليات سرقة وتهريب خشب الأرز، عبر أنواع مختلفة من السيارات والدواب.

وجرى، خلال الليلة الماضية، تسجيل عملية سرقة وتهريب خشب الأرز بواسطة سيارة كبيرة، تحمل لوحة معدنية بأرقام مزورة، وتم حجزها وعلى متنها 31 رافدة خشبية من الأرز الصناعي الممتاز؛ فيما السائق لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

مصدر أمني مطلع أوضح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح المياه والغابات حجزت، بتنسيق مع السلطة المحلية والدرك والقوات المساعدة، في الأيام الأخيرة، عددا كبيرا من الروافد الخشبية المسروقة.

وأضاف المصدر ذاته أن هناك مافيا متخصصة في تهريب خشب الأرز وتساهم في استنزاف الغطاء الغابوي المحلي، لافتا إلى أن "المصالح المعنية معبأة من أجل وقف هذا النزيف، الذي بدأ يهدد الغابة بإقليم ميدلت".

وذكر مصدر هسبريس أن المصالح المعنية تمكنت، الليلة الماضية، على مستوى دوار تافراوت نتوكة التابع لجماعة تيزي نغشو بقيادة بومية، من إحباط عملية سرقة وتهريب كمية مهمة من الروافد الخشبية من الأرز الصناعي الممتاز، وتم على إثرها حجز السيارة والخشب الذي كان على متنها؛ فيما لا يزال بحث مصالح الدرك الملكي جاريا للقبض على المهربين، بعد رفع بصمات سائق السيارة المحتجزة.

يذكر أن الغطاء الغابوي في إقليم ميدلت عرف، في السنوات الأخيرة، استنزافا خطيرا، جراء استهدافه من طرف مافيا تهريب شجر الأرز الذي تزخر به المنطقة، والاستغلال العشوائي للأشجار في حطب التدفئة؛ وهو ما دفع مصالح المياه والغابات والسلطة والمحلية والأجهزة الأمنية المختصة إلى أن تقوم، هذه الأيام، بتعليمات من عامل الإقليم، بحملة مشددة ضد مهربي خشب الأرز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عنتر الأحد 01 دجنبر 2019 - 08:27
بعدما يتم القبض على السائق وتتم مصادرة السيارة ،فما مصير الاخشاب المحصل عليها،الغابة تجتث (بضم التاء)امام اعين الجميع والكل متورط حتى النخاع،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - ما خفي كان اعظم الأحد 01 دجنبر 2019 - 08:29
اولا هذه الحملة جاءت متأخرة جدا عن وقتها ولكن لابأس مادمنا قد تعودنا ذر الرماد في اعييننا ويبقى ان تشمل الحملة جميع السلطات الإدارية من قياد و دركييون المسؤولون عن المراقبة و المياه والغابات .... وكذا رؤساء الجماعات و نوابهم ... وأعضاء الجماعة الترابية حتى تكون هذه الحملة قد أعطت نتائجها أم ان تعتقل مياوم عادي أو شيفور خدام على وليداتو هذي رآها ماشي حملة راه عكار فوق ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.