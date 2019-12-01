سلطات ميدلت تواصل إحباط تهريب خشب الأرز

محمد آيت حساين من تنغير

ما زالت مصالح المياه والغابات بقيادة إيتزر، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، مؤازرة بالسلطة المحلية لبومية وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، تواصل إحباط عمليات سرقة وتهريب خشب الأرز، عبر أنواع مختلفة من السيارات والدواب.

وجرى، خلال الليلة الماضية، تسجيل عملية سرقة وتهريب خشب الأرز بواسطة سيارة كبيرة، تحمل لوحة معدنية بأرقام مزورة، وتم حجزها وعلى متنها 31 رافدة خشبية من الأرز الصناعي الممتاز؛ فيما السائق لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

مصدر أمني مطلع أوضح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح المياه والغابات حجزت، بتنسيق مع السلطة المحلية والدرك والقوات المساعدة، في الأيام الأخيرة، عددا كبيرا من الروافد الخشبية المسروقة.

وأضاف المصدر ذاته أن هناك مافيا متخصصة في تهريب خشب الأرز وتساهم في استنزاف الغطاء الغابوي المحلي، لافتا إلى أن "المصالح المعنية معبأة من أجل وقف هذا النزيف، الذي بدأ يهدد الغابة بإقليم ميدلت".

وذكر مصدر هسبريس أن المصالح المعنية تمكنت، الليلة الماضية، على مستوى دوار تافراوت نتوكة التابع لجماعة تيزي نغشو بقيادة بومية، من إحباط عملية سرقة وتهريب كمية مهمة من الروافد الخشبية من الأرز الصناعي الممتاز، وتم على إثرها حجز السيارة والخشب الذي كان على متنها؛ فيما لا يزال بحث مصالح الدرك الملكي جاريا للقبض على المهربين، بعد رفع بصمات سائق السيارة المحتجزة.

يذكر أن الغطاء الغابوي في إقليم ميدلت عرف، في السنوات الأخيرة، استنزافا خطيرا، جراء استهدافه من طرف مافيا تهريب شجر الأرز الذي تزخر به المنطقة، والاستغلال العشوائي للأشجار في حطب التدفئة؛ وهو ما دفع مصالح المياه والغابات والسلطة والمحلية والأجهزة الأمنية المختصة إلى أن تقوم، هذه الأيام، بتعليمات من عامل الإقليم، بحملة مشددة ضد مهربي خشب الأرز.