24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:10
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معاشات البرلمانيين
- محاكم سعودية تباشر أحكاما أجنبية بملايين الريالات
- نجمة السينما ناوُمي واتس توزّع الابتسامات في ساحة "جامع الفنا"
- طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا شمال غزة
- الرجاء يستقبل الترجي التونسي .. والوداد ضيف "العاصمة الجزائري"
محامون يقودون أكبر احتجاج ضد خروقات التبليغ وتحديد الجلسات (5.00)
"نعناع تزنيت" .. نبتة شهيرة ترفع جرعة اللذة في "البراد" المغربي (5.00)
نواب يطلبون موقف وزير العدل لتجاوز "بلوكاج القانون الجنائي" (5.00)
- بايتاس: السلطة لا تقدم هدايا لـ"الأحرار" .. وجهات تستهدف أخنوش - (80)
- العثماني: السياسيون يرأفون بالعباد .. والملك يقود استقرار البلاد - (79)
- هكذا فوتت "باب دارنا" شققا "وهمية" .. و40 مليارا خسائر "مؤقتة" - (58)
- مبروكي: مغاربة يخدعون الوطن بـ"تَّحْرامِيّاتْ" ويسخرون من "النِّيَّة" - (50)
- آلاف الجزائريين يستبقون الانتخابات بتشديد الخناق على السلطات - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اصطدام دراجتيْن يخلف قتيلا وجريحا قرب اشتوكة
لقي شاب، يبلغ عمره 19 سنة، مصرعه، صباح السبت، إثر تعرضه لحادثة سير خطيرة، نتيجة اصطدام درّاجة نارية كان على متنها بدراجة نارية أخرى، بالطريق الجماعية الرابطة مركز جماعة آيت ميلك والجماعة الترابية آيت أحمد، على مستوى منطقة "آيت إلوكان"، ناحية اشتوكة آيت باها.
وخلّف الحادث المروري إصابة شاب (31 سنة) آخر إصابات بليغة، استدعت نقله على وجه الاستعجال إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية؛ فيما جرى توجيه جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات.
وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لبلفاع والسلطة المحلية بقيادة آيت ميلك، حيث جرى فتح تحقيق في ظروف وملابسات وقوع الحادثة المميتة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.