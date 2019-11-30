اصطدام دراجتيْن يخلف قتيلا وجريحا قرب اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

لقي شاب، يبلغ عمره 19 سنة، مصرعه، صباح السبت، إثر تعرضه لحادثة سير خطيرة، نتيجة اصطدام درّاجة نارية كان على متنها بدراجة نارية أخرى، بالطريق الجماعية الرابطة مركز جماعة آيت ميلك والجماعة الترابية آيت أحمد، على مستوى منطقة "آيت إلوكان"، ناحية اشتوكة آيت باها.

وخلّف الحادث المروري إصابة شاب (31 سنة) آخر إصابات بليغة، استدعت نقله على وجه الاستعجال إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية؛ فيما جرى توجيه جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لبلفاع والسلطة المحلية بقيادة آيت ميلك، حيث جرى فتح تحقيق في ظروف وملابسات وقوع الحادثة المميتة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.