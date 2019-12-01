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الرئيسية | حوادث | تنظيم الهجرة السرية يورّط أشخاصا بمدينة وجدة

تنظيم الهجرة السرية يورّط أشخاصا بمدينة وجدة

تنظيم الهجرة السرية يورّط أشخاصا بمدينة وجدة
هسبريس من الرباط
الأحد 01 دجنبر 2019 - 02:31

أسفرت عملية أمنية باشرتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس، عن توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 38 و55 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق في تنظيم الهجرة السرية؛ للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث التمهيدية المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف المشتبه فيهم داخل منزل بمدينة وجدة، وبرفقتهم 6 مرشحين للهجرة السرية وصاحب المسكن الذي كان يأوي المرشحين وسائق سيارة أجرة؛ في حين مكنت إجراءات التفتيش من حجز قارب مطاطي مزود بمحرك وسيارة، علاوة على دراجة نارية ثلاثية العجلات وهواتف محمولة.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بالمنظمين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ في حين جرى الاستماع للمرشحين الراغبين في الهجرة غير المشروعة وسائق سيارة الأجرة وصاحب المنزل؛ في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه الشبكة الإجرامية.

وحسب البلاغ، فإن هذه العملية تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

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