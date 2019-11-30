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حادثة ترسل 15 تلميذا إلى مستعجلات مستشفى فاس

حادثة ترسل 15 تلميذا إلى مستعجلات مستشفى فاس
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 30 نونبر 2019 - 19:40

أصيب 15 تلميذا وتلميذة بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام وقع، صباح اليوم السبت، بين حافلة للنقل المدرسي وشاحنة كبيرة خاصة بنقل الرمال والحصى، على مستوى الطريق الإقليمية رقم 5324 الرابطة بين جماعة الغوازي والطريق الوطنية رقم 13 ، وتحديدا قرب دوار عبويات التابع للجماعة المذكورة الكائنة بدائرة قرية ابا محمد بإقليم تاونات.

ووفقا لما أكدته مصادر لهسبريس فقد أصيب، بدوره، سائق حافة النقل المدرسي، التي كانت تقل على متنها عددا من التلاميذ نحو الثانوية الإعدادية الغوازي، بجروح وصفت بالخفيفة، مبرزة أنه تم تخصيص 4 سيارات إسعاف تابعة لجماعات مجاورة لنقل المصابين نحو المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي الإسعافات الضرورية.

وقد عملت عناصر الدرك الملكي بقرية ابا محمد، والتي هرعت إلى عين المكان فور إخطارها بهذا الحادث، على تأمين حركة المرور بالمحور الطرقي ذاته، والإشراف على إجلاء التلاميذ الجرحى على متن سيارات الإسعاف نحو المستشفى.

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