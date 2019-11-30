فيديو يوقع "مول الكاسكيطة" مجددا في قبضة الأمن

هسبريس من الرباط

أفادت مصادر هسبريس بأنه جرى إيقاف البودكاستر محمد السكاكي، المعروف بـ"مول الكاسكيطة"، على خلفية نشر شريط عبر الأنترنيت يتضمن عبارات السب والقذف في حق الملك محمد السادس والمغاربة.

وأضافت المصادر ذاتها أن "مول الكاسكيطة" وصف المغاربة بـ"الحمير"، ضمن شريط بثّه على موقع التواصل الاجتماعي، ليتم إيقافه في مدينة سطات وهو لا يتوفر على وثائق السياقة ويقود سيارة لا تتوفر بدورها على وثائق وبداخلها مشروبات كحولية.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن "مول الكاسكيطة" حصل على تحويلات عن طريق الاحتيال والابتزاز عبر الأنترنيت، وسبق له أن اعتقل وسجن على خلفية قضايا مشابهة.