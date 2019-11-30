المحيط يلفظ جثة مبتورة الأطراف في شاطئ أكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

لفظت مياه المحيط الأطلسي، اليوم السبت على مستوى شاطئ مدينة أكادير، جثة مجهولة في درجة جد متقدمة من التحلّل ومبتورة الأطراف السفلية.

وقد استنفر الحادث المصالح الأمنية والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية التي حلت بالشاطئ، حيث قامت بإجراء المعاينات الأولية وفتح تحقيق في الواقعة.

وجرى نقل الجثة المتحللة إلى قسم التشريح الطبي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، قصد إجراء الخبرة الطبية من أجل تحديد هوية المفارق للحياة، في إطار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.