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الرئيسية | حوادث | صور مخدرات وأسلحة توقف شابا في شيشاوة

صور مخدرات وأسلحة توقف شابا في شيشاوة

صور مخدرات وأسلحة توقف شابا في شيشاوة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 01 دجنبر 2019 - 10:30

أوقفت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة شيشاوة شخصا مشتبها في تورطه في قضية تتعلق بالتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تهديد سلامة المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية بأن تدخل عناصر الشرطة جاء على إثر صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تداولها بين مستعملي تطبيقات التراسل الفوري، يظهر فيها شخصان يتباهيان بحيازة أسلحة بيضاء وباستهلاك المخدرات في وضعية تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها أن "الأبحاث والتحريات المكثفة، المنجزة على ضوء هذا الشريط، مكّنت من تشخيص هوية أحد المشتبه فيهما، الذي يبلغ من العمر 18 سنة وتوقيفه؛ فيما لا يزال البحث متواصلا من أجل تحديد هوية المشتبه فيه الثاني".

وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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