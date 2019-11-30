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الرئيسية | حوادث | سيارة تقتل أربعينيا في حادث سير نواحي قلعة مكونة

سيارة تقتل أربعينيا في حادث سير نواحي قلعة مكونة

سيارة تقتل أربعينيا في حادث سير نواحي قلعة مكونة
محمد آيت حساين من تنغير
السبت 30 نونبر 2019 - 22:20

شهدت الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين مدينتي بومالن دادس وقلعة مكونة بإقليم تنغير، ليل اليوم السبت، حادثة سير راح ضحيتها شخص في عقده الرابع، بعدما صدمته سيارة عندما كان يهم بعبور الطريق.

وذكر مصدر مطلع لهسبريس أن الحادثة وقعت بجماعة سوق الخميس، وبالضبط بدوار أمدناغ، حيث كان الضحية يهم بعبور الطريق، فصدمته السيارة ليصاب بجروح بليغة في الرأس.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية تم نقله على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى القرب بمدينة قلعة مكونة، إلا أن الإصابة التي تعرض لها لم تمهله وقتا طويلا، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وتم نقل جثته إلى قسم الجثامين.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لقلعة مكونة تحقيقا في الواقعة لتحديد ملابساتها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

يذكر أن الطريق الوطنية رقم 10، وبالضبط بجماعة سوق الخميس دادس، تعاني من غياب الإنارة العمومية، مما يشكل تهديدا خطيرا للساكنة القاطنة بالقرب من هذه الطريق، التي تعرف على مدار الساعة حركة سير دؤوبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متطوع في المسيرة الخضراء السبت 30 نونبر 2019 - 22:40
تعتبر الطريق التي تربط بومالن دادس وقلعة مكونة نقطة سوداء الطريق مكتظة بالسكان وغياب الإنارة المطلوب التسريع في إنهاء الأشغال في الطريق التي تنجز خارج السكان بذالك يتم تخفيف العبئ على الطريق الضيقة والخطيرة في نفس الوقت وهناك نقطة سوداء مماثلة في باشوية تجديد اقليم الراشدية
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