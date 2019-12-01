24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:11
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معاشات البرلمانيين
- محاكم سعودية تباشر أحكاما أجنبية بملايين الريالات
- طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا شمال غزة
- الرجاء يستقبل الترجي التونسي .. والوداد ضيف "العاصمة الجزائري"
- توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد في المغرب
بركة ينتقد "بطء" وتيرة الإصلاحات أمام سرعة التحديات التكنولوجية (5.00)
ضحايا "باب دارنا" يحتجون ويكشفون "تحايل" بيع مشاريع وهمية (5.00)
- نادي الرجاء يفتتح دوري أبطال إفريقيا بهزيمة أمام الترجي في البيضاء - (120)
- بايتاس: السلطة لا تقدم هدايا لـ"الأحرار" .. وجهات تستهدف أخنوش - (108)
- العثماني: السياسيون يرأفون بالعباد .. والملك يقود استقرار البلاد - (89)
- الرميد يُسوغ "العلاقات الرضائية" و"أكل رمضان" في الأماكن المغلقة - (48)
- فيديو يوقع "مول الكاسكيطة" مجددا في قبضة الأمن - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وكيل الملك: ضبط مخدرات عند إيقاف مول الكاسكيطة
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات إيقاف صاحب قناة على موقع "اليوتيوب" تحمل اسم "مول الكاسكيطة"، محمد السكاكي، على إثر نشره لفيديو تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة وتمس بمؤسساتهم الدستورية.
بلاغ النيابة العامة أورد أنه "على إثر نشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي "يوتوب"، بتاريخ 29 نونبر 2019 على إحدى القنوات تحمل اسم "مول الكاسكيطة"، تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف مهينة لهم وحاطة من كراماتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية، تم إيقاف المعني بالأمر ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث".
كما زاد وكيل الملك لدى ابتدائية سطات: "تم ضبط كمية صغيرة من المخدرات في حيازة المعني بالأمر ساعة إيقافه"، كاشفا أنه "سيتم تقديم المعني بالأمر إلى النيابة العامة فور انتهاء البحث، ليتخذ في حقه القرار القانوني الملائم".