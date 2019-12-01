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الرئيسية | حوادث | وكيل الملك: ضبط مخدرات عند إيقاف مول الكاسكيطة

وكيل الملك: ضبط مخدرات عند إيقاف مول الكاسكيطة

وكيل الملك: ضبط مخدرات عند إيقاف مول الكاسكيطة
هسبريس من الرباط
الأحد 01 دجنبر 2019 - 12:24

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات إيقاف صاحب قناة على موقع "اليوتيوب" تحمل اسم "مول الكاسكيطة"، محمد السكاكي، على إثر نشره لفيديو تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة وتمس بمؤسساتهم الدستورية.

بلاغ النيابة العامة أورد أنه "على إثر نشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي "يوتوب"، بتاريخ 29 نونبر 2019 على إحدى القنوات تحمل اسم "مول الكاسكيطة"، تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف مهينة لهم وحاطة من كراماتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية، تم إيقاف المعني بالأمر ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث".

كما زاد وكيل الملك لدى ابتدائية سطات: "تم ضبط كمية صغيرة من المخدرات في حيازة المعني بالأمر ساعة إيقافه"، كاشفا أنه "سيتم تقديم المعني بالأمر إلى النيابة العامة فور انتهاء البحث، ليتخذ في حقه القرار القانوني الملائم".

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