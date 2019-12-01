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الرئيسية | حوادث | تفكيك شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات في تطوان

تفكيك شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات في تطوان

تفكيك شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات في تطوان
هسبريس من تطوان
الأحد 01 دجنبر 2019 - 22:38

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بتنسيق مع نظيرتيها بكل من المضيق والفنيدق، من توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في نشاط شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات والسيارات والدراجات النارية المسروقة.

وبحسب مصدر أمني، فإن العملية تمت بناء على معلومات وفرتها مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني تفيد بتورط المشتبه فيهم، بينهم شقيقان من ذوي السوابق القضائية، في الاتجار الدولي بالمخدرات، وحيازة سيارات ودراجات نارية يتم تغيير معالمها الخارجية من طرف أحد المشتبه فيهم يدير محلا للميكانيك، قبل أن يتم تصريفها لفائدة الغير أو استعمالها في أغراض إجرامية أخرى من قبيل ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتبعا للمصدر ذاته، فقد مكنت عمليات التفتيش التي تمت بمرآب بحي خندق أبران بمدينة الفنيدق، تعود ملكيته لأحد المشتبه فيهم، من حجز سيارتين، إحداهما من طراز "FERRARI" والأخرى "BMW"، تحملان لوحتي ترقيم أجنبيتين مشكوك في مصدرهما، ولا تتوفران على أية وثائق ملكية مغربية، إلى جانب حجز أربع دراجات نارية من الحجم الكبير بدون صفائح معدنية.

وقال المصدر نفسه إن عمليات التفتيش التي تمت بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز بندقيتي صيد غير مرخصتين و18 خرطوشة، وطائرة مسيرة (DRONE) بها كاميرا تصوير وجهاز تحكم عن بعد، وأسلحة بيضاء، وكمية من مخدر الشيرا على شكل عينات تحمل علامات مختلفة، علاوة على وثائق ومفاتيح تخص سيارة أجنبية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي امتدادات هذا النشاط الإجرامي على الصعيدين المحلي والدولي.

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