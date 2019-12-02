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الرئيسية | حوادث | نقل المخدرات الصلبة يطيح بشاب في قبضة الأمن

نقل المخدرات الصلبة يطيح بشاب في قبضة الأمن

نقل المخدرات الصلبة يطيح بشاب في قبضة الأمن
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 02 دجنبر 2019 - 09:35

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بنقل المخدرات الصلبة.

وأورد مصدر أمني مسؤول أنه جرى توقيف المشتبه فيه بناء على الأبحاث والتحريات المنجزة وعمليات الترصد على مستوى حي "الداخلة"، مباشرة بعد قدومه على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى المناطق الشمالية.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة داخل العربة أسفرت عن ضبط 200 غرام من مخدر الكوكايين ومجموعة من الهواتف النقال،. بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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