24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:41
|08:12
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نفاد أدوية السل يفتح "مواجهة ساخنة" بين حقوقيين ووزارة الصحة
- مجلة ألمانية تكشف أسرار مراكش واحة الأحاسيس
- ثالوث إسكات المعارضين في العراق .. التهديد والاعتقال والاغتيال
- "جرائم نازية" ترسل خمسينيا إلى مصحة نفسية في ألمانيا
- بايتاس: هذه طموحات "الأحرار" .. و"البيجيدي" يحتاج عدواً ليعيش
بايتاس: هذه طموحات "الأحرار" .. و"البيجيدي" يحتاج عدواً ليعيش (5.00)
شركة عالمية تزود مديرية الأمن بمنصة آمنة لخدمات الهوية الرقمية (5.00)
- برلماني يطالب بإلغاء تسمية عقد النكاح ويَعتبره إهانة للمرأة المغربية - (179)
- بنكيران: فرص الشغل موجودة في المغرب لكن "ماكايْنش اللّي يخدم" - (170)
- بايتاس: هذه طموحات "الأحرار" .. و"البيجيدي" يحتاج عدواً ليعيش - (93)
- وكيل الملك: ضبط مخدرات عند إيقاف مول الكاسكيطة - (67)
- "أساتذة التعاقد" ينددون بتوالي الاقتطاعات المالية و"التشتيت الأسري" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نقل المخدرات الصلبة يطيح بشاب في قبضة الأمن
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بنقل المخدرات الصلبة.
وأورد مصدر أمني مسؤول أنه جرى توقيف المشتبه فيه بناء على الأبحاث والتحريات المنجزة وعمليات الترصد على مستوى حي "الداخلة"، مباشرة بعد قدومه على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى المناطق الشمالية.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة داخل العربة أسفرت عن ضبط 200 غرام من مخدر الكوكايين ومجموعة من الهواتف النقال،. بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.