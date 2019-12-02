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حجز 54 ألف أورو في ميناء طنجة - المتوسط
الاثنين 02 دجنبر 2019 - 01:18
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بميناء طنجة المتوسط للمسافرين، الأحد، من حجز مبلغ كبير من العملة الصعبة.
مصدر جمركي أورد أن تفتيش الجمارك لسيارة مكن من حجز 54 ألفا و160 أورو غير مصرح بها من طرف حاملها المغربي المقيم في إسبانيا.
وقد تم تحرير محضر استماع للمعني بالأمر وحجز المبلغ المالي من أجل القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها.