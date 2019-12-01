ثلاثة قتلى وجريح في حوادث متفرقة نواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شخصين مصرعهما زوال اليوم الأحد، بعد اصطدام وقع بين دراجتهما النارية وسيارة خفيفة على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين سطات ومراكش، في النفوذ الترابي لجماعة خميس سيدي امحمد بن رحال قيادة أولاد بوزيري نواحي سطات.

وأوضحت مصادر الجريدة أن امرأة كانت تقود سيارة خفيفة في اتجاه مدينة مراكش اصطدمت بدراجة نارية كان على متنها شابان قادمان من الوجهة الأخرى، لقيا مصرعهما على الفور، وهو ما تطلّب حضور ممثل عن سلطات أولاد بوزيري وعناصر من درك مشرع بن عبّو، لمعاينة الحادثة كل حسب اختصاصه.

وأضافت المصادر ذاتها أن أحد الضحيتين "م.ف" من مواليد 1973 بإقليم أزيلال جرى التعرّف عل هويته انطلاقا من وثائقه التعريفية، في انتظار تحديد هوية مرافقه الذي لم يكن يحمل أي وثيقة تعرف به.

وفي ذات السياق، لقي شخص أربعيني" م.إ.ل"، ينحدر من دوار الشرفاء أولاد عروس منطقة الزوكش المزامزة الجنوبية، مصرعه بعدما صدمته سيارة حين كان يهمّ بعبور الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج، في النفوذ الترابي لجماعة المزامزة الجنوبية نواحي سطات.

وفي حادث ثالث، نقل سائق شاحنة كبيرة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات لتلقي العلاجات الضرورية، بعد إصابته بجروح متفاوتة إثر انحراف شاحنته على مستوى الطريق السيار الرابطة بين سطات ومراكش، في النفوذ الترابي لعاصمة الشاوية.

حوادث السير الثلاثة هذه استدعت انتقال كل من ممثلي السلطات المحلية بأولاد بوزيري والمزامزة الجنوبية، وعناصر الدرك التابعة لكل من المركزين الترابيين مشرع بن عبو وسطات، وأفراد من فرقة كوكبة الدراجات سرية عاصمة الشاوية، إلى مواقع حدوثها والعمل على تنظيم حركة المرور، وتوجيه جثث الهالكين الثلاثة والجريح نحو كل من مستودع الأموات وقسم المستعجلات بسطات، مع فتح أبحاث قضائية بأمر من النيابة العامة المختصة لكشف ملابسات وقوعها.