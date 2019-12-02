24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:41
|08:12
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد في المغرب
- مركز حقوقي يؤازر سكانا في مواجهة قائد بالرباط
- نفاد أدوية السل يفتح "مواجهة ساخنة" بين حقوقيين ووزارة الصحة
- "المبادرة" تزيل "الجلالة" من عيون فقراء بوزان
- مجلة ألمانية تكشف أسرار مراكش واحة الأحاسيس
بركة ينتقد "بطء" وتيرة الإصلاحات أمام سرعة التحديات التكنولوجية (5.00)
- برلماني يطالب بإلغاء تسمية عقد النكاح ويَعتبره إهانة للمرأة المغربية - (167)
- بنكيران: فرص الشغل موجودة في المغرب لكن "ماكايْنش اللّي يخدم" - (161)
- بايتاس: هذه طموحات "الأحرار" .. و"البيجيدي" يحتاج عدواً ليعيش - (93)
- منصات رقمية تقطع الطريق أمام سماسرة الساعات الإضافية للعلوم - (69)
- وكيل الملك: ضبط مخدرات عند إيقاف مول الكاسكيطة - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مادة لإبادة القوارض تنهي حياة شابّة بابن أحمد
أفادت مصادر هسبريس بأن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات أمر، الأحد، بإجراء تشريح طبي على جثة فتاة عشرينية توفيت نتيجة تناولها مادة سامة تستعمل في إبادة القوارض، بجماعة أولاد امحمد دائرة ابن أحمد إقليم سطات.
وأردفت المصادر ذاتها أن الشابة نقلت على وجه السرعة من قبل أفراد عائلتها، بعد علمهم بتناولها المادة القاتلة، نحو قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات قصد إنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة رغم التدخلات الطبية.
وفتحت عناصر الضابطة القضائية بحثا لتحديد الأسباب والظروف التي دفعت الشابة إلى الإقدام على تناول المادة السامة لوضع حدّ لحياتها، في انتظار نتائج التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.