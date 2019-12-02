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الرئيسية | حوادث | مادة لإبادة القوارض تنهي حياة شابّة بابن أحمد

مادة لإبادة القوارض تنهي حياة شابّة بابن أحمد

مادة لإبادة القوارض تنهي حياة شابّة بابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 02 دجنبر 2019 - 03:01

أفادت مصادر هسبريس بأن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات أمر، الأحد، بإجراء تشريح طبي على جثة فتاة عشرينية توفيت نتيجة تناولها مادة سامة تستعمل في إبادة القوارض، بجماعة أولاد امحمد دائرة ابن أحمد إقليم سطات.

وأردفت المصادر ذاتها أن الشابة نقلت على وجه السرعة من قبل أفراد عائلتها، بعد علمهم بتناولها المادة القاتلة، نحو قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات قصد إنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة رغم التدخلات الطبية.

وفتحت عناصر الضابطة القضائية بحثا لتحديد الأسباب والظروف التي دفعت الشابة إلى الإقدام على تناول المادة السامة لوضع حدّ لحياتها، في انتظار نتائج التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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