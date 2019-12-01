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الرئيسية | حوادث | 8 قتلى و42 جريحا في حادثة سير بين تازة وفاس

8 قتلى و42 جريحا في حادثة سير بين تازة وفاس

8 قتلى و42 جريحا في حادثة سير بين تازة وفاس
هسبريس من الرباط
الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:21

وقعت حادثة سير مميتة بالطريق السيار بين تازة وفاس، على مشارف واد أمليل، مساء الأحد، نتيجة اصطدام بين حافلة لنقل الركاب وسيارة خفيفة، لقي على إثرها ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم، وأصيب 42 آخرون.

وأورد شهود عيان، في مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن امرأة حبلى لقيت مصرعها، موردين أن الحافلة انقلبت بعد اصطدامها بالسيارة.

وقد هرعت إلى عين المكان فرق الدرك الملكي وسيارات الإسعاف التي عملت على نقل المصابين صوب مستشفى مدينة تازة، فيما تم وضع الهالكين بمستودع الأموات.

وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها في النازلة بعين المكان عبر الاستماع للناجين، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - med الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:36
هاديك الطريق درتها شحال من خطرة خاويا ؟؟؟
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5
2 - معاذ الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:40
إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحم الموتى ويشفي الجرحى، والله ياخد الحق فالمسؤولين الفاسدين.
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3 - ولد ااشعب الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:44
لا حول ولا قوة إلا بااله العلي العظيم..تعازينا الحارة لاسر الضحايا ونسال الله العلي القدير ان يلهمهم الصبر والسلوان.لا راد لقضاء الله...لقد ألفنا المآسي علي طرقاتنا،إنه القتل الجماعي الذي بشرنا به الرسول صل الله عليه وسلم وهو شرط من أشراط الساعة؛ نسال الله اللطف والسلامة.
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9
4 - عبدالإله الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:46
انا لله و انا اليه راجعون.قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
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15
5 - عزووووووز الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:47
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أرحم الموتى وألهم دويهم الصبر و السلوان. واشف اللهم المصابين إنك سميع مجيب.
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19
6 - عباس فريد الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:50
لا حول ولا قوة الا بالله لقد اعتدنا ان نسمع اسم مذينة تازة فقط عند الحوادث والاحداث الأليمة !! زيادة على ان مقطع ما يسمى طريق سيار بين فاس تازة هو بالاسم فقط وهو خطير جدا به منعرجات وضيق وتم بناؤه بسرعة وبدون احترام معايير بناء الطرق السيارة!!
انا لله وانا اليه راجعون
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7 - غير دايز الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:52
رحم الله سبحانه و تعالى القتلى وشفا الجرحى ورزق اهلهم وذويهم الصبر والسلوان
...كلنا نتفق ان هذه نتيجة السرعة والتهور في الاوطورت وفالطريق ولكن عندما نرى او نصادف ردار مراقبة السرعة ديال الشرطة والدرك كنكحلوا بالعمى وكنقصوا من السرعة...ومن بعد كنرجعوا للتهور...حيث حنا شعب كاموني خصوا الزيار بحال لي فاوربا وامريكا ولا كثر...
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12
8 - عبدالله الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:53
ان لله وان اليه لا راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم هدا قدرهم الله سبحانه وتعالى اصبر اقاربهم
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2
9 - العسري عبد المجيد USK الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:55
انا لله و انا اليه راجعون
الضحية دائما المواطن المقهور
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0
10 - نصراوي الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:56
إن لله وإن إليه راجعون.اللهم ارحم الموتى وصبر اهلهم.واشف المرضى يا ارحم الراحمين
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2
11 - hassa الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:57
تعازينا الحارة لدوي القتلى وانا لله وانا اليه راجعون و الرحمة و الغفران للذين لقو نحبهم في هذا المصاب .
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1
12 - Salé Ahmed الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:58
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحم الله الموتى، الشفاء العاجل للمصابين نتيجة هاته الحادثة المأساوية ، تذكير مزيدا من الحذر ولا داعي السرعة ، لأن التأخر في الوصول خير من عدم الوصول .
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6
13 - لا إله إلا الله الأحد 01 دجنبر 2019 - 20:00
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله يرحمه وصبر عائلاتهم يارب
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