8 قتلى و42 جريحا في حادثة سير بين تازة وفاس

هسبريس من الرباط

وقعت حادثة سير مميتة بالطريق السيار بين تازة وفاس، على مشارف واد أمليل، مساء الأحد، نتيجة اصطدام بين حافلة لنقل الركاب وسيارة خفيفة، لقي على إثرها ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم، وأصيب 42 آخرون.

وأورد شهود عيان، في مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن امرأة حبلى لقيت مصرعها، موردين أن الحافلة انقلبت بعد اصطدامها بالسيارة.

وقد هرعت إلى عين المكان فرق الدرك الملكي وسيارات الإسعاف التي عملت على نقل المصابين صوب مستشفى مدينة تازة، فيما تم وضع الهالكين بمستودع الأموات.

وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها في النازلة بعين المكان عبر الاستماع للناجين، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.