متورط في جريمة قتل يقع في قبضة الأمن بوزان

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة، زوال اليوم الأحد، من توقيف شخص، في الـ 34 من عمره، يشتبه في كونه المتورط الرئيسي في قضية الضرب والجرح المفضي إلى الموت التي تم تسجيلها في 20 نونبر المنصرم بمدينة وزان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أفادت من خلاله بأن مصالح الأمن الوطني بمدينة وزان كانت قد أحالت على النيابة العامة ثلاثة أشخاص يعيشون حالة التشرد بعد الاشتباه في تورطهم في المشاركة في قضية ضرب وجرح مفض للموت بسبب خلاف عرضي خلال جلسة لاستهلاك المشروبات الكحولية بحديقة عمومية، بينما ظل المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية في حالة فرار إلى أن تم توقيفه زوال اليوم الأحد بدوار "الدلالحة" بضواحي مدينة جرف الملحة.

إجراءات تنقيط المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق، بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أوضحت أنه يشكل موضوع مذكرتين للبحث على الصعيد الوطني، الأولى من أجل قضية الضرب والجرح المفضي للموت المسجلة بمدينة وزان، والمذكرة الثانية من أجل تنفيذ مسطرة الإكراه البدني.

وقد تمت إحالة المشتبه فيه على فرقة الشرطة القضائية بمدينة وزان، باعتبارها الجهة المختصة مكانيا، التي احتفظت به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.