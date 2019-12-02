شرطة المهدية تتدخل لتوقيف شخص مطلوب للعدالة

هسبريس من الرباط

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة المهدية، بالقنيطرة، قامت بتوقيف شخص في حالة سكر متقدمة، يبلغ من العمر 19 سنة، تنفيذا لمذكرة البحث الصادرة في حقه على الصعيد الوطني في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وورد في بلاغ للمديرية أن الشرطة كانت قد تفاعلت مع نداء وجهته أمرأة على شبكة الأنترنت، توضح فيه أنها كانت ضحية اعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض من طرف المشتبه فيه بسبب خلاف عرضي، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والذي تم خلاله الاستماع للضحية وتشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

"تم الاحتفاظ بالشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذا الفعل الإجرامي"، يردف المصدر.