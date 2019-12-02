عدد ضحايا الحافلة يرتفع إلى 17 قتيلا و35 جريحا

هسبريس - و.م.ع

ارتفع ضحايا حادثة انقلاب حافلة لنقل الركاب مساء أمس الأحد بالقرب من باب مرزوقة بإقليم تازة إلى 17 قتيلا و35 جريحا.

وأوضح مدير المركز الاستشفائي ابن باجة بتازة خالد الفيلالي في تصريح صحافي أن 24 جريحا مازالوا يخضعون للعلاج في مستشفى ابن باجة بتازة، بينما تم نقل أربع حالات الى المستشفى الجامعي بفاس وحالتين الى المستشفى العسكري بمكناس.

وأضاف أن حالتين تم إحالتهما على مصلحة الإنعاش فيما غادر ثلاثة جرحى المستشفى بعد تحسن حالتهم.

وبحسب مدير مستشفى ابن باجة فإن حادثة السير تلك الجارية التحقيقات بشأنها تتعلق بانقلاب حافلة للركاب كانت تقل 49 شخصا وأيضا سيارة خفيفة كان على متنها 3 أشخاص.

وأوضح من جهة أخرى أنه فور وقوع الحادث تقاطر العديد من المواطنين على المستشفى للتبرع بالدم حيث بلغ عدد المتبرعين الى غاية صباح اليوم الإثنين 422 متبرعا.

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.