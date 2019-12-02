24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:1213:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "جبهة إنقاذ" تدعو إلى التحقيق في أسباب إفلاس مصفاة "سامير" (5.00)

  2. فاس تحتضن النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي (5.00)

  3. الدنمارك تنتهي من إقامة سياج حدودي مع ألمانيا (5.00)

  4. الملك محمد السادس يشيد بتميّز العلاقات مع الإمارات (5.00)

  5. نهاية التهريب المعيشي .. المغرب يخنق اقتصاد سبتة ومليلية المحتلّتين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | عدد ضحايا الحافلة يرتفع إلى 17 قتيلا و35 جريحا

عدد ضحايا الحافلة يرتفع إلى 17 قتيلا و35 جريحا

عدد ضحايا الحافلة يرتفع إلى 17 قتيلا و35 جريحا
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 02 دجنبر 2019 - 15:12

ارتفع ضحايا حادثة انقلاب حافلة لنقل الركاب مساء أمس الأحد بالقرب من باب مرزوقة بإقليم تازة إلى 17 قتيلا و35 جريحا.

وأوضح مدير المركز الاستشفائي ابن باجة بتازة خالد الفيلالي في تصريح صحافي أن 24 جريحا مازالوا يخضعون للعلاج في مستشفى ابن باجة بتازة، بينما تم نقل أربع حالات الى المستشفى الجامعي بفاس وحالتين الى المستشفى العسكري بمكناس.

وأضاف أن حالتين تم إحالتهما على مصلحة الإنعاش فيما غادر ثلاثة جرحى المستشفى بعد تحسن حالتهم.

وبحسب مدير مستشفى ابن باجة فإن حادثة السير تلك الجارية التحقيقات بشأنها تتعلق بانقلاب حافلة للركاب كانت تقل 49 شخصا وأيضا سيارة خفيفة كان على متنها 3 أشخاص.

وأوضح من جهة أخرى أنه فور وقوع الحادث تقاطر العديد من المواطنين على المستشفى للتبرع بالدم حيث بلغ عدد المتبرعين الى غاية صباح اليوم الإثنين 422 متبرعا.

وقد تم فتح بحث من طرف السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.