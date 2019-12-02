شرطة تنغير توقف شخصين بتهمة سرقة 3 سيارات

هسبريس من تنغير

تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بتنغير، الليلة الماضية، من إلقاء القبض على شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بسرقة ثلاث سيارات بمركز المدينة.

وذكرت مصادر مطلعة، لهسبريس، أن مصالح الشرطة القضائية، وبعد إبلاغها بموضوع سرقة ثلاث سيارات في اليومين الأخيرين، باشرت تحقيقا في القضية، توصلت إثره بمعلومات حول شخصين يشتبه في وقوفهما وراء هذه السرقة، وبعد توقيفهما تم اقتيادهما إلى المفوضية للاستماع إليهما في محضر رسمي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشبه فيهما، وبعد الاستماع إليهما، اعترافا بالمنسوب إليهما، وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة تم وضعهما تحت الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهما أمام العدالة من أجل المنسوب إليهما.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفين يبلغان من العمر 20 و40 سنة، ولديهما سوابق عدلية في الموضوع نفسه، كما ينحدران من مدينة تنغير.

يذكر أن ثلاثة أشخاص أبلغوا مصالح مفوضية الشرطة بمدينة تنغير، في اليومين الأخيرين، عن تعرض سيارتهم للسرقة من طرف مجهولين. وتم العثور على سيارتين بالقرب من الحي الصناعي بالمدينة ذاتها، ففتحت الشرطة القضائية تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.