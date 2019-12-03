24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:42
|08:13
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "دوبل فاص" تبدأ من القنيطرة جولة بمدن المملكة
- المجلس العلمي يتمسك بالخيط الأبيض في الإجهاض
- مغربيّان ينتزعان ميداليتين في "الفول كونتاكت" بتركيا
- مَطالب أساتذة التعاقد
- أسهم بوفال ترتفع بعد هزم واتفورد في "بريميرليغ"
الإمارات المتحدة تخلد العيد الوطني الـ48 باستحضار "إرث الأوّلين" (5.00)
وزير الاقتصاد: 20 شركة فلاحية فقط تؤدي الضرائب في المغرب (5.00)
"صواريخ جزائرية" تُملي على المغرب اقتناء أسلحة دفاعية أمريكية (5.00)
- نهاية التهريب المعيشي .. المغرب يخنق اقتصاد سبتة ومليلية المحتلّتين - (136)
- "صواريخ جزائرية" تُملي على المغرب اقتناء أسلحة دفاعية أمريكية - (106)
- حملة "حاشاك" ترفع حرج المغربيات وتكسر "طابو العادة الشهرية" - (76)
- هذه أبرز أهداف النظام التعليمي الفرنسي في عهد الحماية بالمغرب - (71)
- تعزية العثماني لضحايا "حافلة تازة" تثير سخرية نشطاء فيسبوكيين - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فريق "البام" يدعو إلى اجتماع عاجل للجنة الداخلية
إثر حادثة السير المميتة التي وقعت مساء الأحد بالطريق السيار بين تازة وفاس، على مشارف "واد أمليل" وأودت بحياة 17 شخصا، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.
ودعا كريم الهمس، رئيس الفريق، في مراسلة موجهة إلى رئيس اللجنة المذكورة، إلى "عقد اجتماع مستعجل بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وذلك إثر حادثة السير المميتة التي أودت بحياة مجموعة من الأشخاص الأبرياء وإصابة مجموعة أخرى منهم، نتيجة اصطدام بين حافلة لنقل الركاب وسيارة خفيفة".
ووجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين المراسلة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، بناء على مقتضيات الفصل 102 من الدستور والمادة 67 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.