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الرئيسية | حوادث | فريق "البام" يدعو إلى اجتماع عاجل للجنة الداخلية

فريق "البام" يدعو إلى اجتماع عاجل للجنة الداخلية

فريق "البام" يدعو إلى اجتماع عاجل للجنة الداخلية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 10:27

إثر حادثة السير المميتة التي وقعت مساء الأحد بالطريق السيار بين تازة وفاس، على مشارف "واد أمليل" وأودت بحياة 17 شخصا، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.

ودعا كريم الهمس، رئيس الفريق، في مراسلة موجهة إلى رئيس اللجنة المذكورة، إلى "عقد اجتماع مستعجل بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وذلك إثر حادثة السير المميتة التي أودت بحياة مجموعة من الأشخاص الأبرياء وإصابة مجموعة أخرى منهم، نتيجة اصطدام بين حافلة لنقل الركاب وسيارة خفيفة".

ووجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين المراسلة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، بناء على مقتضيات الفصل 102 من الدستور والمادة 67 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

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