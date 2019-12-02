شرطة الناظور توقف متورطا في احتجاز واغتصاب

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور، اليوم الاثنين، من توقيف مشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز والاغتصاب تحت التهديد بالعنف.

عملية التوقيف، تقول المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها توصلت به هسبريس، تمت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأضاف البلاغ أن مصالح الأمن الوطني بمدينة صفرو كانت قد توصلت في 21 نونبر المنصرم بشكاية من امرأة تبلغ من العمر 30 سنة، تتهم شخصا غير معلوم الهوية بتعريضها للاحتجاز والاغتصاب تحت التهديد بالعنف، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيه ونشر مذكرة بحث في مواجهته على الصعيد الوطني.

وكشف البلاغ أن إجراءات البحث والتحري مكنت من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، وتوقيفه بدوار "جمعة بن الطيب" بإقليم الدريوش، وذلك بعدما كان قد لاذ بالفرار مباشرة بعد ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.

وقد أحيل المشتبه فيه، البالغ 23 سنة، على فرقة الشرطة القضائية بصفرو باعتبارها الجهة المختصة ترابيا، وذلك لاستكمال البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.