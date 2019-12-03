تفكيك مصنع لتقطير "الماحيا" وسط مدينة كلميم‎

مصطفى البكار

تمكنت المصالح الأمنية، بتنسيق مع السلطات المحلية بمدينة كلميم، الإثنين، من تفكيك معمل سري لصنع وتقطير مسكر "الماحيا" داخل منزل بحي التواغيل.

وحسب مصادر هسبريس، فإن هذه العملية أسفرت عن حجز ما يقارب 200 لتر من ماء الحياة معبأة في براميل من سعة 25 لترا، إضافة إلى طنجرة من الحجم الكبير ومعدات مختلفة تستعمل في إعداد هذه المادة الممنوعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية مداهمة المنزل سالف الذكر مكنت من توقيف رجل وامرأة، حيث تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة.