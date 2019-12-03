24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/12/2019
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:42
|08:13
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- المجلس العلمي يتمسك بالخيط الأبيض في الإجهاض
- مغربيّان ينتزعان ميداليتين في "الفول كونتاكت" بتركيا
- مَطالب أساتذة التعاقد
- أسهم بوفال ترتفع بعد هزم "واتفورد" في "بريميرليغ"
- فرقة أمنية تحجز أقراص هلوسة في مدينة مراكش
"جبهة إنقاذ" تدعو إلى التحقيق في أسباب إفلاس مصفاة "سامير" (5.00)
- نهاية التهريب المعيشي .. المغرب يخنق اقتصاد سبتة ومليلية المحتلّتين - (134)
- "صواريخ جزائرية" تُملي على المغرب اقتناء أسلحة دفاعية أمريكية - (85)
- حملة "حاشاك" ترفع حرج المغربيات وتكسر "طابو العادة الشهرية" - (72)
- هذه أبرز أهداف النظام التعليمي الفرنسي في عهد الحماية بالمغرب - (71)
- تعزية العثماني لضحايا "حافلة تازة" تثير سخرية نشطاء فيسبوكيين - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
تفكيك مصنع لتقطير "الماحيا" وسط مدينة كلميم
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 06:40
تمكنت المصالح الأمنية، بتنسيق مع السلطات المحلية بمدينة كلميم، الإثنين، من تفكيك معمل سري لصنع وتقطير مسكر "الماحيا" داخل منزل بحي التواغيل.
وحسب مصادر هسبريس، فإن هذه العملية أسفرت عن حجز ما يقارب 200 لتر من ماء الحياة معبأة في براميل من سعة 25 لترا، إضافة إلى طنجرة من الحجم الكبير ومعدات مختلفة تستعمل في إعداد هذه المادة الممنوعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية مداهمة المنزل سالف الذكر مكنت من توقيف رجل وامرأة، حيث تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة.