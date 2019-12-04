24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/12/2019
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:14
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- "دوبل فاص" تبدأ من القنيطرة جولة بمدن المملكة
- أمير سعودي: لن نرتاح حتى نعيد فلسطين إلى أهلها
- في عداء السذاجة وتبني الفكر النقدي
- البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين قادمين من المغرب
- بنشعبون يرفض الزيادة في الضريبة على الثروة: "مَاشِي وقتها دَبَا"
الأمن يطوّق مسيرة احتجاجية لذوي الاحتياجات بالعاصمة الاقتصادية (5.00)
"المتعاقدون" يشلون المدارس بإضراب وطني ويطلبون "حوار أمزازي" (5.00)
- شيك بنكي بحرف "تيفيناغ" يعيد ملف تفعيل الأمازيغية إلى الواجهة - (94)
- المغرب يحتج رسميا على عقد البوليساريو مؤتمرا في منطقة "تفاريتي" - (91)
- مواطنون يتقدمون بشكايات ضد "مول الكاسكيطة" - (79)
- بنشعبون يرفض الزيادة في الضريبة على الثروة: "مَاشِي وقتها دَبَا" - (70)
- ابتدائية الدار البيضاء تدين "سمسار المحاكم" بالسجن النافذ 5 سنوات - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
جمارك باب مليلية تحبط تهريب أكياس بلاستيكية
الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 06:44
تمكنت عناصر جمارك باب مليلية ببني أنصار من إحباط عملية تهريب كمية من الأكياس البلاستيكية على متن سيارتين، إحداهما مرقمة بالمغرب والأخرى بإسبانيا.
مصادر جمركية أوردت أن السائقيْن مغربيان، أحدهما يبلغ 32 سنة، والثاني 26 سنة، حيث عَمَدَا إلى إخفاء 70 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية داخل تجويفات بالعربتين.
وفي السياق ذاته، تمكنت عناصر جمارك العاملة بالمعبر الحدودي ذاته أيضا، في تدخلات متفرقة، من حجز أكثر من 350 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حق حامليها.