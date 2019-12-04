جمارك باب مليلية تحبط تهريب أكياس بلاستيكية‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر جمارك باب مليلية ببني أنصار من إحباط عملية تهريب كمية من الأكياس البلاستيكية على متن سيارتين، إحداهما مرقمة بالمغرب والأخرى بإسبانيا.

مصادر جمركية أوردت أن السائقيْن مغربيان، أحدهما يبلغ 32 سنة، والثاني 26 سنة، حيث عَمَدَا إلى إخفاء 70 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية داخل تجويفات بالعربتين.

وفي السياق ذاته، تمكنت عناصر جمارك العاملة بالمعبر الحدودي ذاته أيضا، في تدخلات متفرقة، من حجز أكثر من 350 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حق حامليها.