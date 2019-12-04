24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1413:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أمير سعودي: لن نرتاح حتى نعيد فلسطين إلى أهلها (5.00)

  2. وزيرة فرنسية تؤكد التمسك بفرض "ضريبة رقمية" (5.00)

  3. الأمن يطوّق مسيرة احتجاجية لذوي الاحتياجات بالعاصمة الاقتصادية (5.00)

  4. "المتعاقدون" يشلون المدارس بإضراب وطني ويطلبون "حوار أمزازي" (5.00)

  5. خرجات بنكيران (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جمارك باب مليلية تحبط تهريب أكياس بلاستيكية‎

جمارك باب مليلية تحبط تهريب أكياس بلاستيكية‎

جمارك باب مليلية تحبط تهريب أكياس بلاستيكية‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 06:44

تمكنت عناصر جمارك باب مليلية ببني أنصار من إحباط عملية تهريب كمية من الأكياس البلاستيكية على متن سيارتين، إحداهما مرقمة بالمغرب والأخرى بإسبانيا.

مصادر جمركية أوردت أن السائقيْن مغربيان، أحدهما يبلغ 32 سنة، والثاني 26 سنة، حيث عَمَدَا إلى إخفاء 70 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية داخل تجويفات بالعربتين.

وفي السياق ذاته، تمكنت عناصر جمارك العاملة بالمعبر الحدودي ذاته أيضا، في تدخلات متفرقة، من حجز أكثر من 350 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حق حامليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.