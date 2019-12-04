ضبط معمل سري لتصنيع "الميكا" في نواحي طنجة‎

هسبريس من الرباط

قالت مندوبية وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بطنجة إن لجنة إقليمية تضم، أيضا، الولاية وقيادة الدرك الملكي، قد تمكنت من ضبط معمل سري لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة بمنطقة شراقة نواحي طنجة.

بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن هذه العملية مكنت من حجز 11.19 طنا من المنتوجات البلاستيكية تتكون من حوالي 4 أطنان من المادة الأولية البوليتلين و7.34 طنا من الأكياس البلاستيكية الممنوعة تامة الصنع، وثلاث آلات تستعمل في تصنيع الأكياس الممنوعة.

وقد قامت السلطات، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بتشميع آليات الإنتاج وفتح بحث في هذا الشأن.