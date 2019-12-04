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الرئيسية | حوادث | شرطة فاس توقف شابة لترويج مخدرات و"قرقوبي"

شرطة فاس توقف شابة لترويج مخدرات و"قرقوبي"

شرطة فاس توقف شابة لترويج مخدرات و"قرقوبي"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 02:32

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة فاس، الثلاثاء، امرأة، تبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس، مباشرة بعد وصولها على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، بناء على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأسفرت عملية التفتيش، يقول البلاغ، عن العثور بحوزتها على 2520 قرصا مخدرا؛ من بينها 1500 قرص مهلوس من نوع "الإكستازي"، و1020 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل".

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.

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