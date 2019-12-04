24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:14
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "دوبل فاص" تبدأ من القنيطرة جولة بمدن المملكة
- فرقة أمنية تحجز أقراص هلوسة في مدينة مراكش
- تفكيك مصنع لتقطير "الماحيا" وسط مدينة كلميم
- أمير سعودي: لن نرتاح حتى نعيد فلسطين إلى أهلها
- في عداء السذاجة وتبني الفكر النقدي
عندما وقّع رئيس "باب دارنا" اتفاقية "السافانا" بـ 800 مليون دولار (5.00)
الأمن يطوّق مسيرة احتجاجية لذوي الاحتياجات بالعاصمة الاقتصادية (5.00)
"المتعاقدون" يشلون المدارس بإضراب وطني ويطلبون "حوار أمزازي" (5.00)
- شيك بنكي بحرف "تيفيناغ" يعيد ملف تفعيل الأمازيغية إلى الواجهة - (93)
- المغرب يحتج رسميا على عقد البوليساريو مؤتمرا في منطقة "تفاريتي" - (91)
- مواطنون يتقدمون بشكايات ضد "مول الكاسكيطة" - (78)
- بنشعبون يرفض الزيادة في الضريبة على الثروة: "مَاشِي وقتها دَبَا" - (70)
- ابتدائية الدار البيضاء تدين "سمسار المحاكم" بالسجن النافذ 5 سنوات - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شرطة فاس توقف شابة لترويج مخدرات و"قرقوبي"
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة فاس، الثلاثاء، امرأة، تبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
المديرية العامة للأمن الوطني قالت، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس، مباشرة بعد وصولها على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، بناء على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأسفرت عملية التفتيش، يقول البلاغ، عن العثور بحوزتها على 2520 قرصا مخدرا؛ من بينها 1500 قرص مهلوس من نوع "الإكستازي"، و1020 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل".
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.