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الرئيسية | حوادث | شرطة بني ملال تلجأ إلى الرصاص لتوقيف "مسلح"

شرطة بني ملال تلجأ إلى الرصاص لتوقيف "مسلح"

شرطة بني ملال تلجأ إلى الرصاص لتوقيف "مسلح"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 17:05

أوقفت عناصر شرطة ببني ملال شخصا، يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية وعرض حياة المواطنين وسلامة موظفي الشرطة لخطر جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، ذكرت من خلاله أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، بناء على إشعار حول قيامه، تحت تأثير حالة تخدير متقدمة، باعتراض سبيل المواطنين وتهديدهم باستعمال السلاح الأبيض بحي التقدم بمدينة بني ملال.

المعني بالأمر واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة، يقول البلاغ، ما اضطر معها موظف شرطة رئيس إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، ما مكن من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سعد الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 17:31
الإعدام ليكون عبرة لمن سولت له نفسه
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2 - مواطن بالمهجر الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 17:34
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته. نهار كاندير الأخبار ديال المغرب مكاين غير القتل المخدرات الاعتداء الجنسي الانتحار النصب التزوير حوادث السير.....أو واش مابقات حتا حاجة كاتحمر الوجه ف البلاد؟؟؟؟؟؟
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