جثة متحللة قرب وادي سوس تستنفر أمن إنزكان‬

رشيد بيجيكن من أكادير

انتقلت عناصر من الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان، الأربعاء، من أجل معاينة جثة شخص في درجة جد متقدمة من التحلل، بجنبات وادي سوس بآيت ملول.

وكانت أسرة الهالك صرحت لدى المصالح الأمنية المختصة، منذ أزيد من أسبوع، باختفائه في ظروف غامضة، قبل أن يعثر ابنه على جثته اليوم الثلاثاء.

وبتعليمات من النيابة العامة باستئنافية أكادير، جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، ولتحديد أسباب الوفاة. كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في النازلة.