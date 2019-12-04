السرقة تورّط صاحب سوابق في مدينة ابن سليمان

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر من فرقة الشرطة القضائية بمدينة ابن سليمان تمكّنت، الثلاثاء من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وأضافت المصادر نفسها أنّ توقيف المشتبه فيه جاء نتيجة الأبحاث المكثفة التي تمت مباشرتها بعد تسجيل قضايا تهم اعتراض السبيل والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والتي قادت إلى تحديد هوية المشتبه فيه قبل توقيفه، وحجز مجموعة من الهواتف النقالة والمبالغ المالية المحصلة من أفعاله الإجرامية.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل عرضه على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليه.