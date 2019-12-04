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كُتّاب وآراء
حبل حول العنق يزهق روح شاب وسط برشيد
أمرت النيابة العامّة المختصة بابتدائية برشيد، التابعة للدائرة الاستئنافية سطات، الثلاثاء، بإجراء تشريح طبي على جثة شاب عثر عليها معلّقة من العنق بحبل موصول بشباك بالقرب من منزل أقرباء الهالك.
وفي انتظار نتائج التشريح الطبي، رجّحت مصادر هسبريس إقدام الهالك" خ.ح" على الانتحار شنقا، غير بعيد عن منزل أقربائه بحي التيسير 2 بمدينة برشيد، موضّحة أنه كان يعاني اضطرابات نفسية.
الحادث استدعى انتقال عناصر من الشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية، ومن الوقاية المدنية، وممثل السلطات المحلية، إلى عين المكان، حيث تم جمع كل المعطيات المفيدة في البحث الذي أمرت به النيابة العامة، قبل نقل جثة الهالك إلى قسم الأموات بجهة البيضاء-سطات.
تجدر الإشارة إلى أن حالة الانتحار هذه هي الثانية من نوعها في كل من سطات وبرشيد خلال ثلاثة أيام، بعدما وضعت شابة تنحدر من دائرة ابن أحمد نواحي سطات حدّا لحياتها يوم الأحد عن طريق تناول مادة سامة تستعمل في إبادة القوارض.