الأمن يوقف متاجرين دوليا بالمخدرات في الرشيدية

هسبريس من الرشيدية

مكّن تنسيق بين عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات.

المديرية العامة للأمن الوطني كشفت في بلاغ لها، تتوفر عليه هسبريس، أنه تم توقيف المشتبه فيهما، البالغين من العمر 21 و29 سنة، على مستوى "قنطرة الكير" على بعد 80 كيلومترا في اتجاه منطقة بودنيب.

عمليات التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز طن و138 كيلوغراما من مخدر الشيرا معبأة في 43 حزمة كبيرة من المخدرات داخل سيارة كان على متنها الموقوفان، فضلا عن العثور بحوزتهما على لوحات ترقيم مزيفة للسيارات وعشر قنينات من المشروبات الكحولية المهربة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.