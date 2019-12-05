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الرئيسية | حوادث | حوادث السير بالمدن .. 24 قتيلا و1929 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 24 قتيلا و1929 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 24 قتيلا و1929 جريحا
هسبريس - و.م.ع
الخميس 05 دجنبر 2019 - 04:39

لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 1929 آخرون بجروح، إصابات 64 منهم بليغة، في 1513 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 25 نونبر الماضي إلى فاتح دجنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة.

كما تعزى الحوادث نفسها إلى عدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 44 ألف و975 مخالفة، وإنجاز 11 ألفا و787 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 33 ألفا و188 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و634 ألف و300 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4214 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7454 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 119 مركبة.

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