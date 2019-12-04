شابة تنهي حياتها قبل حفل الزفاف ضواحي الريش

هسبريس من ميدلت

وضعت شابة في عقدها الثاني، اليوم الأربعاء، حدا لحياتها شنقا بدوار تيفكرا، الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة سيدي عياد بإقليم ميدلت.

وحسب مصادر هسبريس فإن الضحية "أ. إيطو"، التي تبلغ من العمر حوالي 20 سنة، أنهت حياتها شنقا بحبل وسط جبل تيغجدا، حيث تقطن رفقة أسرتها التي تمتهن الترحال.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي انتقلت إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية من أجل الوقوف على أسباب وظروف الانتحار.

بعد ذلك أمرت النيابة العامة بنقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالريش، قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الوفاة.

وذكرت مصادر هسبريس أن الضحية لا تعاني من أي مشاكل صحية أو عائلية، وعقدت قرانها مع ابن عمها الذي كان يستعد لإقامة حفل الزفاف يوم الأحد المقبل.