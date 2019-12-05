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كُتّاب وآراء
النصب والاحتيال يوقعان ستينيا في يد شرطة برشيد
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، الأربعاء، شخصا يبلغ من العمر 62 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عبر الإيهام بجمع تبرعات مالية لفائدة شخص في حالة صحية خطيرة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المعلومات الأولية للبحث كشفت ضلوع المشتبه فيه في قضايا النصب، عن طريق ادعائه الاشتغال في منبر إعلامي، وإيهام المواطنين بجمع مساعدات مالية لفائدة شخص في حالة صحية حرجة، قبل أن يعمد إلى الاستيلاء على الأموال المحصلة.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من وكيل الملك للمحكمة الابتدائية ببرشيد، لفائدة البحث القضائي التمهيدي الذي تباشره عناصر الضابطة القضائية ضمن الأمن الإقليمي لعاصمة أولاد حريز، قبل عرضه على أنظار ممثل الحق العام لاتخاذ القرار المناسب في حقه.