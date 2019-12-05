المخدرات و"ماء الحياة" وراء 3 توقيفات في العيون‬

مصطفى البكار

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن العيون، من توقيف ثلاثة شبان على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا متعلقة بالاتجار بالمخدرات ومسكر ماء الحياة.

ووفق مصادر هسبريس فإن هذه العملية التي تمت إثر مداهمة منزل بحي الوفاق أسفرت أيضا عن ضبط كمية مهمة من مسكر ماء الحياة معدة للبيع.

وجرى إيداع الموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.