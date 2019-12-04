أمن مكناس يضبط ثلاثينيا وحوزته شحنة "إكستازي"

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء أمس الثلاثاء، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، ومن ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه، وفق ما أوردته ولاية أمن مكناس، لهسبريس، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة مكناس، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من مدينة طنجة، مبرزة أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور بحوزته على 1266 قرص هلوسة من نوع "إكستازي"، وهاتف محمول، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وأوضحت إجراءات تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني، يوضح المصدر ذاته، أنه يشكل موضوع مذكرتي بحث وطنيتين من طرف الشرطة القضائية بمدينة مكناس، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، تضيف ولاية أمن مكناس؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.