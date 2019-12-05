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الدرك الملكي ينهي مغامرة مروج مخدرات بأولاد جرار
الخميس 05 دجنبر 2019 - 03:33
أفلحت عناصر دركية تابعة للمركز الترابي تزنيت، الأربعاء، في توقيف شاب في عقده الثالث يشتبه في تورطه في ترويج مخدر الشيرا على مستوى ودادية الخير أولاد جرار.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى إيداع الموقوف، وهو من ذوي السوابق العدلية، رهن الاعتقال الاحتياطي، تحت إشارة التحقيق الذي باشرته الضابطة القضائية في الموضوع، في انتظار تقديمه أمام أنظار القضاء قصد متابعته بالمنسوب إليه.
وتأتي هذه العملية، حسب مصادر هسبريس، في إطار الحملة التي تشنها مصالح الدرك الملكي على ترويج المواد الممنوعة داخل نفوذ جماعات إقليم تزنيت.