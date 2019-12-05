24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1513:2315:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. ساكنة سيدي رحال تواجه "سرقة" أسلاك كهربائية (5.00)

  2. السرقة تورّط صاحب سوابق في مدينة ابن سليمان (5.00)

  3. رعاية طبية تكافح آثار البرد بدواوير إقليم ميدلت (5.00)

  4. حبل حول العنق يزهق روح شاب وسط برشيد (5.00)

  5. رسالة إلى أعضاء المجلس العلمي الأعلى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ‪الدرك الملكي ينهي مغامرة مروج مخدرات بأولاد جرار‬

‪الدرك الملكي ينهي مغامرة مروج مخدرات بأولاد جرار‬

‪الدرك الملكي ينهي مغامرة مروج مخدرات بأولاد جرار‬
مصطفى البكار
الخميس 05 دجنبر 2019 - 03:33

أفلحت عناصر دركية تابعة للمركز الترابي تزنيت، الأربعاء، في توقيف شاب في عقده الثالث يشتبه في تورطه في ترويج مخدر الشيرا على مستوى ودادية الخير أولاد جرار.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى إيداع الموقوف، وهو من ذوي السوابق العدلية، رهن الاعتقال الاحتياطي، تحت إشارة التحقيق الذي باشرته الضابطة القضائية في الموضوع، في انتظار تقديمه أمام أنظار القضاء قصد متابعته بالمنسوب إليه.

وتأتي هذه العملية، حسب مصادر هسبريس، في إطار الحملة التي تشنها مصالح الدرك الملكي على ترويج المواد الممنوعة داخل نفوذ جماعات إقليم تزنيت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.