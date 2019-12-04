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الرئيسية | حوادث | هكذا احتضن مسجد بمليلية خُطط أفراد خلية إرهابية و"أمير مغربي"

هكذا احتضن مسجد بمليلية خُطط أفراد خلية إرهابية و"أمير مغربي"

هكذا احتضن مسجد بمليلية خُطط أفراد خلية إرهابية و"أمير مغربي"
هسبريس - إفي
الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 21:00

كشفت مصادر في مجال مكافحة الإرهاب بالمغرب أن أعضاء الخلية الإرهابية التي فككت الأربعاء في شمال شرق البلاد كانوا يجتمعون مع أميرهم المقيم في مدينة غوادالاخارا الإسبانية، والمعتقل أيضا، في مسجد بمدينة مليلية عقب صلاة الجمعة.

وقال رئيس المكتب المركزي للتحقيقات القضائية عبد الحق الخيام، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، إن المعتقلين ـ وجميعهم من سكان جنوب مليلية ـ كانوا يعبرون الحدود نحو المدينة المحتلة، والتي لا يحتاج سكان المنطقة تأشيرة لدخولها.

وأوضح الخيام أن المعتقلين كانوا يتوجهون عقب دخولهم مليلية إلى مسجد لصلاة الجمعة، وكانوا يدرسون عقب الصلاة بجانب "أميرهم المغربي" القادم من غوادالاخارا خططهم لشن هجمات.

ووقعت الاعتقالات في غوادالاخارا وبني انصار وفرخانة ضواحي مليلية، في عملية منسقة من الشرطة الإسبانية والمغربية.

وكان بلاغ أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق اليوم، أفاد بأن الخلية تتكون من 4 عناصر، تتراوح أعمارها بين 24 و29 سنة، ويقطنون بين فرخانة وبني انصار ضواحي الناظور.

ووفق المصدر ذاته، فإن "التحريات الأولية أكدت أن أعضاء هذه الخلية متشبعون بالفكر المتطرف لداعش، وانخرطوا في حملات تروج وتشيد بأعماله الدموية، بالموازاة مع تكثيف الدعوات التحريضة انتقاما لمصرع الخليفة المزعوم".

وبين الموقوفين يوجد شقيق أحد المقاتلين بالساحة السورية العراقية، والعملية أسفرت عن حجز أجهزة ومعدات إلكترونية وهواتف نقالة وأقنعة، وكتب ومخطوطات ذات طابع متطرف.

وخلص البلاغ الى أنه سيتم تقديم المتشبه فيهم الى العدالة فور انتهاء الابحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Mann الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 21:32
إسألوا أبناء التسعينات فما قبل: المغرب لم يكن بهذا السوء، كان الزمن الجميل .. ماذا تغير يا ترى: احزاب المخزن كانت دائما موجودة، اليساريون كانوا موجودين، المخزن كان موجود و اكثر شراسة .. الشيء الوحيد الذي تغير هو ظهور الاسلاميين بأحزابهم و جمعياتهم فأتوا على الأخضر و اليابس ... و لم تروا بعد شيء من الخراب الذي سيجده هؤلاء الملتحين المتخلفين
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2 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 21:32
الغريب في الأمر أن الأمن المغربي يقدم مساعدة استخباراتية للإؤروبيين في مكافحة الإرهاب الشيء الذي يسهل عليهم المأمورية للقبض على المتطرفين والغرب لم يساعد المملكة على إنهاء التهديد الدي تسببه عصابة المرتزقة بتندوف سواء ضد المغرب وضد الدول المجاورة مالي نمودجا
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4
3 - مغربي الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 21:42
الفاءق التقدير و الاحترام للأجهزة الأمنية الفخر و الفخرة المغرب المغاربة الأحرار عن جدارة واستحقاق بالحصيلة داخليا و خارجيا بحيث جنبت المغاربة هول كوارث الارهابيين داخليا بالمقاربات استباقية الراءدة بالجميع المقاييس و ابلغت الاقوياء بالعالم الذين يمتلكون امبراطوريات أمنية عن مخططات إرهابية جنبتهم حمامات دماء بعقر دارهم و بالتالي المجال الأمني المغربي هو اليوم محط أنظار واعجاب العالم باسره خاصة دول صديقة و شقيقة و حتى الاعداء كما يعد مجال الامني سد المنيع للمغرب على مدى البعيد بحيث مكن و سيمكن باستمرار على الحفاظ على الامن و الاستقرار من كافة الأخطار و المخاطر على رأسها الأمن القومي المغربي .
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4 - متتبع الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 21:45
نثمن يقظة الامن المغربي الذي يسهر على حماية امن الوطن والمواطنين. وهذه رسالة الى بعض المشككين في عمل رجال الامن ومجهوداتهم من اجل امن بلدنا تحية اكبار واجلال لجميع الساهرين على حماية الوطن.
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5 - بوعيون الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 21:49
ما عسى سيقول بعض المتشددين . الذين ينكرون دوما وجود خلايا بالمغرب ويصفونها بانها من فربكة المخابرات . هذه العملية نجحت في تفكيكها امن اسبانيا بمعية امن المغرب . وان المساجد بالفعل يختبؤ ويسكنها ويؤمها متطرفون .لذا نجد المجتمع المدني المغربي الذي يعرف جيدا ما يقع في المساجد وفي دور القران وفي المدارس نجدهم يوصون الدولة بمحاربة الفكر الارهابي الذي ينتشر بكثرة في بلادنا . نعم اجهزتنا الامنية تفكك الخلايا ولكن المشكل هو ان الفكر الداعشي لا يحاربه احد ويزدهر نظرا لكثرة الجمعيات والجماعات الدينية في المغرب والتي فعلا تعمل من اجل افغنة البلاد
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6 - الطاهيري العلوي عبيد الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 21:51
السؤال الدي يورقني هو لمدا هده الدول الاروبية تحتضن هده الحتالة عندها وتمتعها بجميع الحقوق التي يتمتع بها الجميع ،في نضري المتواضع وجب على هده الدول ان تهجر هده المخلوقات الشبه بشرية الى مواطنها الأصلية كلما تبت لهم انهم لم يندمجوا معهم.
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7 - مواطن الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 21:52
زعما راكم خدامين . الله يعطيكم الصحة . زعما ديروا هادشي مع الفساد الحقيقي . كفاكم مسرحيات مزيفة .
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-1
8 - زمن ازمن. الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 21:55
على السلطات الاسبانية الرحيل من سبتة ومليلية. نقل حدودهم شينغن إلى وطنهم الأصلي اسبانيا تفاديا للإرهاب والتهريب والمخدرات والهجرة الغير المشروعة وهذا هو المنطق. كييف لحدود شينغن أن تناد إلى أفريقيا هدا جنون.
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9 - au commentaire 1 الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 22:17
c,etait l,epoque de hassan 2 et l,epoque ou l,europe est ouverte maintenant la plus part des marocains surtout les barbus ont des cailloux a la place du cerveau
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2
10 - من هولندا الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 22:34
لا، أنا .. السؤال الذي يؤرقني هو لماذا أصبح المغرب يفرخ الإرهابيين بهذا الشكل الرهيب؟ لماذا ينبغ صيتنا نحن المغاربة فقط في كل ما هو متطرف؟ في كل بلدان أوروبا لا يمكن أن يكون هناك عملا إرهابيا بدون أن يكون هنالك مغربي إما وسط الصورة أو خلف الكواليس. شيء ملفت للإنتباه. أهو فهم خاطيء للدين أم هي رجولة فاقت تصوراتنا أم أننا فقدنا مفهوم المواطنة في وطننا لظروفه المعلومة لدى القاصي و الداني و لم نعد نبالي بشيء إسمه البناء فتخصصنا في كل ما هو هدام. أسئلة محرجة لاأزال شخصيا لم أحسم في أجوبتها و أدعوكم للتمعن فيها.
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11 - المهدي الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 22:36
لو كنتم تحاربون الفساد كما تحاربون الإرهاب لما بقي فاسد واحد ولاكن الدولة تصنع من الفاسدين المفسدين رجالا يخدمون مصالحها، أما المواطن فلا أحد يخدم مصلحته
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