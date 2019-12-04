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الرئيسية | حوادث | انهيار بناية مهجورة يثير فزع سكان القصر الكبير

انهيار بناية مهجورة يثير فزع سكان القصر الكبير

انهيار بناية مهجورة يثير فزع سكان القصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 21:04

انهارت بناية مهجورة بحي النيارين بالقصر الكبير، مساء اليوم الأربعاء، دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار بشرية، لكن الحادثة خلفت خوفا شديدا في صفوف سكان المنازل المجاورة من انهيارات أخرى.

وقد حضرت الوقاية المدنية والسلطات المحلية إلى عين المكان، وما زالت إلى حد اللحظة تواصل عملية إزالة الأنقاض من الممر الذي يربط بين حي النيارين وحي سيدي يعقوب.

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