ضبط حرفيين يحرقون الفخار والزليج بمواد ملوثة

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت لجنة مختلطة، مساء اليوم الأربعاء، من ضبط وحدات حرفية بالحي الصناعي بنجليق ضواحي مدينة فاس تعمد إلى استخدام مواد ملوثة للبيئة ومضرة بالصحة في حرق الفخار والزليج، مثل النفايات الجلدية والإطارات المطاطية.

وكانت اللجنة قد قامت بزيارة إلى الحي الصناعي بنجليق عقب شكايات متكررة في الموضوع تقدمت بها "جمعية الإخاء لصناع الفخار والزليج" ضد مجموعة من الحرفيين لدى مصالح قيادة سيدي حرازم.

ووفق محضر اجتماع للجنة المختلطة المذكورة توصلت هسبريس بنسخة منه، فـقد صادفت زيارة اللجنة إلى عين المكان أسبوعا ممطرا، ما جعل أغلب الوحدات الصناعية تكون غير مشغلة، ومع ذلك، يورد المصدر ذاته، "وقفت اللجنة على بعض الحالات التي تستخدم بعض المواد، كالجلد وبقايا الأثواب والعجلات المطاطية، مما يضر بالبيئة وصحة المواطنين".

وارتأت اللجنة، يضيف مصدر هسبريس، أن تقوم جمعية الإخاء لصناع الفخار والزليج بتزويد السلطة المحلية بلائحة المخالفين لاستدعائهم قصد إشعارهم بخطورة المواد المستعملة في حرق الفخار بالحي الصناعي بنجليق، مبرزا أنه "في حالة عدم الامتثال للقوانين وشروط السلامة الصحية والبيئية، سيتم زجر المخالفين من طرف المصالح المختصة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن".

يذكر أن اللجنة المختلطة التي قامت بالوقوف على هذه المخالفات البيئية بالحي الصناعي بنجليق، ترأستها السلطات المحلية لقيادة سيدي حرازم، وضمت في عضويتها ممثلين عن كل من القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، ومصالح البيئة والتعمير والشؤون الاقتصادية بعمالة فاس، والمديرية الجهوية للتجارة والصناعة بفاس، فضلا عن ممثل عن كل من المديرية الجهوية للبيئة بفاس، والقسم التقني بجماعة سيدي حرازم، وتعاونية المعلمين الفخارة بنجليق.