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كُتّاب وآراء
ضبط حرفيين يحرقون الفخار والزليج بمواد ملوثة
تمكنت لجنة مختلطة، مساء اليوم الأربعاء، من ضبط وحدات حرفية بالحي الصناعي بنجليق ضواحي مدينة فاس تعمد إلى استخدام مواد ملوثة للبيئة ومضرة بالصحة في حرق الفخار والزليج، مثل النفايات الجلدية والإطارات المطاطية.
وكانت اللجنة قد قامت بزيارة إلى الحي الصناعي بنجليق عقب شكايات متكررة في الموضوع تقدمت بها "جمعية الإخاء لصناع الفخار والزليج" ضد مجموعة من الحرفيين لدى مصالح قيادة سيدي حرازم.
ووفق محضر اجتماع للجنة المختلطة المذكورة توصلت هسبريس بنسخة منه، فـقد صادفت زيارة اللجنة إلى عين المكان أسبوعا ممطرا، ما جعل أغلب الوحدات الصناعية تكون غير مشغلة، ومع ذلك، يورد المصدر ذاته، "وقفت اللجنة على بعض الحالات التي تستخدم بعض المواد، كالجلد وبقايا الأثواب والعجلات المطاطية، مما يضر بالبيئة وصحة المواطنين".
وارتأت اللجنة، يضيف مصدر هسبريس، أن تقوم جمعية الإخاء لصناع الفخار والزليج بتزويد السلطة المحلية بلائحة المخالفين لاستدعائهم قصد إشعارهم بخطورة المواد المستعملة في حرق الفخار بالحي الصناعي بنجليق، مبرزا أنه "في حالة عدم الامتثال للقوانين وشروط السلامة الصحية والبيئية، سيتم زجر المخالفين من طرف المصالح المختصة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن".
يذكر أن اللجنة المختلطة التي قامت بالوقوف على هذه المخالفات البيئية بالحي الصناعي بنجليق، ترأستها السلطات المحلية لقيادة سيدي حرازم، وضمت في عضويتها ممثلين عن كل من القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، ومصالح البيئة والتعمير والشؤون الاقتصادية بعمالة فاس، والمديرية الجهوية للتجارة والصناعة بفاس، فضلا عن ممثل عن كل من المديرية الجهوية للبيئة بفاس، والقسم التقني بجماعة سيدي حرازم، وتعاونية المعلمين الفخارة بنجليق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
منذ ازيد من ثلاث سنوات و أنا شخصيا اصرخ من اجل وضع حد لتلك الجريمة البيئية و الصحية...ولقد وجهت شريطا مصورا في وسط فاس لذلك الدخان الكثيف دو الرائحة الكبريتية الخانقة الذي كان يغطي كل مدينة فاس...ومن الغريب بل من معجزات الزمان أن لا يشم او يلاخظ اي مسؤول في فاس ذلك الدخان الملوث...ومن مضحكات المفضحات أن يختار المسؤولون ايام مطيرة لزيارة المكان من دون ايام السنة كلها...فيما كان حري بهم ان يداهمو تلك الأفران في الوقت الذي يحرقون فيه تلك المصائب...بل ومن العجيب أن يكون سد دائم تابع للدرك الملكي في تقاطع الطرق بين طريق فاس سيدي حرازم و فاس تاونات مقاابل لتلك الأفران والتي تنبعث منها ادخنة تحجب الشمس امام اعين رجال الدرك....
انا هنا لا اريد إلا ان اسأل...اكثر من ثلاث سنوات وتلك الافران تنفث علينا تلك الأدخنة السامة حتى اننا لا نستطيع فتح نوافدنا في منطقة ظهر المهراز البعيدة بحوالي 6 كلم والتي تقع بالقرب من مركز المدينة بسبب الروائح الكريهة و الدخان الخانق...فأين كان المسؤولون وأين كانت السلطات...