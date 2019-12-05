الشرطة تحجز 5 أطنان من مخدر "الشيرا" بالناظور

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور، صباح اليوم الخميس، من حجز كمية كبيرة من مخدر الشيرا وسط سيارة نفعية على مستوى الطريق المداري.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن عناصر الشرطة القضائية ضبطت، بعد عملية تعقب، خمسة أطنان و70 كيلوغراما من الشيرا كانت ملفوفة داخل 169 حزمة كبيرة، على متن سيارة نفعية مسجلة بالمغرب؛ لكن السائق تمكن من الفرار، وجار البحث حاليا لتشخيص هويته وتوقيفه.

وأضاف المصدر ذاته أن بحثا قضائيا فُتح في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا رصد امتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.