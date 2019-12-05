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الرئيسية | حوادث | اكتشاف رضيع متخلّى عنه يستنفر سلطات بيوكرى‬

اكتشاف رضيع متخلّى عنه يستنفر سلطات بيوكرى‬

اكتشاف رضيع متخلّى عنه يستنفر سلطات بيوكرى‬
رشيد بيجيكن من اشتوكة أيت باها
الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:32

عثر مواطنون، اليوم الخميس، على رضيع حديث الولادة، تم التخلي عنه بجانب سور المدرسة الابتدائية "الصفاء"، وسط مدينة بيوكرى، حاضرة إقليم اشتوكة آيت باها.

وانتقلت مصالح الأمن والسلطات المحلية فور إخبارها إلى المكان، حيث باشرت المعاينات الأولية، قبل أن يُنقل الرضيع نحو المستشفى الإقليمي لبيوكرى قصد إخضاعه للفحوصات الطبية الضرورية.

وفتحت مصالح الأمن ببيوكرى تحقيقا حول ظروف التخلّي عن الرضيع، في انتظار تحديد هوّية والدته. كما أمرت النيابة العامة المختصة بتوجيه رضيع حديث الولادة إلى جناح الأطفال المتخلى عنهم بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - غيور الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:54
تداعيات العلاقات الرضائية بالمغرب .
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2 - حسن النتيفي الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:55
حسبي الله ونعم الوكيل من نتائج الحرية الجنسية والعلاقات الرضائية التي تنادي بها بعض الجمعيات التخريبية و الاحزاب اليسارية التي تدعي الحداثة.
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3 - HASSAN الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:57
هذا هو حال المغرب فئة المغرب العميق تعيش في دوامة التخلي عن الرضع والاغتصاب وزنى المحارم وحوادث السير والمخدرات وفئة المغرب النافع تعيش على الاختلاسات والامتيازات والرشاوي السمينة والنصب والاحتيال على الفئة الاولى
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