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كُتّاب وآراء
اكتشاف رضيع متخلّى عنه يستنفر سلطات بيوكرى
عثر مواطنون، اليوم الخميس، على رضيع حديث الولادة، تم التخلي عنه بجانب سور المدرسة الابتدائية "الصفاء"، وسط مدينة بيوكرى، حاضرة إقليم اشتوكة آيت باها.
وانتقلت مصالح الأمن والسلطات المحلية فور إخبارها إلى المكان، حيث باشرت المعاينات الأولية، قبل أن يُنقل الرضيع نحو المستشفى الإقليمي لبيوكرى قصد إخضاعه للفحوصات الطبية الضرورية.
وفتحت مصالح الأمن ببيوكرى تحقيقا حول ظروف التخلّي عن الرضيع، في انتظار تحديد هوّية والدته. كما أمرت النيابة العامة المختصة بتوجيه رضيع حديث الولادة إلى جناح الأطفال المتخلى عنهم بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.