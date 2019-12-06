‪السراح المؤقت لموظف متلبس بالارتشاء بتزنيت‬

مصطفى البكار

قررت المحكمة الابتدائية بتزنيت، الخميس، منح السراح المؤقت لموظف بالمحافظة العقارية بالمدينة ذاتها، بعدما جرى توقيفه قبل يومين متلبسا بتسلم مبلغ مالي عن طريق الرشوة من أحد المرتفقين.

وأمرت هيئة الحكم بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تأجيل جلسة المتابعة إلى الخميس المقبل.

وكانت المصالح الأمنية تمكنت قبل يومين من ضبط الموظف بالمحافظة العقارية بتزنيت متلبسا بتلقي رشوة قدرها 1300 درهم من مرتفق، بعدما تقدم بشكاية لدى مصالح النيابة العامة التي أشرفت على عملية توقيف المشتبه فيه وبحوزته المبلغ المالي المذكور.